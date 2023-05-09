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Агбонлахор: «На месте «Астон Виллы» я бы заплатил за Барнса 50 миллионов евро»

09 Мая 2023 • 09:49 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
13.05 17:00

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор призывал свою бывшую команду подписать вингера «Лестера» Харви Барнса. Напомним, «лисы» находятся на грани вылета после вчерашнего поражения от «Фулхэма».

«Харви мне действительно нравится. Думаю, ему не хватает хорошего тренера для того, чтобы стать суперзвездой. Иногда он отдаёт пас или бьёт по воротам в неподходящий момент, но это можно исправить. Барнс обладает скоростью и может забивать отличные голы. Думаю, под руководством Унаи Эмери он способен стать топ-игроком и регулярной вызываться в сборную Англии. На месте «Астон Виллы» я бы заплатил за него 50 миллионов евро», – цитирует Агбонлахора AVFC.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Габриэль Агбонлахор Астон Вилла Харви Барнс
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АСТОН ВИЛЛА ТОТТЕНХЭМ
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