Мэйсон: «Мы разочарованы»

В тридцать шестом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» уступил прямому конкуренту, «Астон Вилле» (кто бы мог подумать в начале сезона, что они будут прямыми конкурентами?!), и временный тренер «шпор» Райан Мэйсон признал, что разочарован такими итогами матча.

- Мы разочарованы. Особенно тем, что матч начался с раннего гола в наши ворота. Такое случается так часто... В первом тайме они действительно были лучше нас, но во втором мы смогли прибавить. Тем не менее, проиграли важный матч. Остаются еще две игры для исправления ситуации, - цитирует слова Райана Мэйсона BBC Sport.