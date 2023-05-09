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«Вильярреал» будет готов отпустить Пау Торреса за 30 миллионов евро

09 Мая 2023 • 13:00 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
13.05 17:00

«Вильярреал» ближайшим летом будет готов расстаться со своим центральным защитником Пау Торресом. По информации от Tuttomercato, «жёлтая субмарина» хочет выручить за испанца 30 миллионов евро.

У 26-летнего Торреса остаётся чуть более года по контракту с «Вильярреалом». Именно поэтому руководство готово отпустить футболиста по сниженной цене. В услугах Пау заинтересована «Астон Вилла», которую тренирует бывший тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери.

Напомним, Торрес ранее входил в сферу интересов мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы в последнее время перестали следить за футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Астон Вилла Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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