«Вильярреал» будет готов отпустить Пау Торреса за 30 миллионов евро

«Вильярреал» ближайшим летом будет готов расстаться со своим центральным защитником Пау Торресом. По информации от Tuttomercato, «жёлтая субмарина» хочет выручить за испанца 30 миллионов евро.

У 26-летнего Торреса остаётся чуть более года по контракту с «Вильярреалом». Именно поэтому руководство готово отпустить футболиста по сниженной цене. В услугах Пау заинтересована «Астон Вилла», которую тренирует бывший тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери.

Напомним, Торрес ранее входил в сферу интересов мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы в последнее время перестали следить за футболистом.