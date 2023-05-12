Мэйсон сомневается, что Кулушевски останется в «Тоттенхэме»

Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон не уверен, что вингер «шпор» Деян Кулушевски останется в клубе на будущий сезон.

«Я не уверен, что он останется в команде. Общее ощущение, что Деки игрок «Тоттенхэма», есть, но посмотрим, что будет в конце сезона», - цитирует Мэйсона в соцсетях Фабрицио Романо.

Ранее журналист Николо Скира сообщил о скептических настроениях «Тоттенхэма» касаемо выкупа шведа.

Напомним, Кулушевски перебрался в Северный Лондон в январе 2022 года из туринского «Ювентуса», оставшись в стане «шпор» на полтора года в рамках арендного соглашения.

Всего в текущем сезоне у игрока 34 матча за свой клуб, в которых он дважды отличился голом и семь раз - голевыми передачами.