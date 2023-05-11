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«Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы

11 Мая 2023 • 14:26 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
1 2.25 X 3.65 2 3.00
13.05 17:00

«Астон Вилла» поддержит своего главного тренера Унаи Эмери большими деньгами на летнем трансферном рынке. По информации от The Sun, испанскому специалисту будет выделено 225 миллионов евро на усиление состава.

Источник добавляет, что в команду скоро придёт новый спортивный директор Матеу Алемани, который заканчивает свои дела в «Барселоне». Для испанского специалиста приоритетным вариантом на усиление состава станет полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте, которого мониторят и другие английские клубы.

Напомним, Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью, заменив на своём посту Стивена Джеррарда. Бирмингемский клуб сейчас занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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