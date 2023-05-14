Эмери: «Европа мотивирует нас»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своим мнением о матче против «Тоттенхэма», его «Астон Вилла» победила, и ключом к этому испанский специалист назвал желание попасть в Европу - в еврокубки, естественно, а не в пресловутый «Европейский Союз». После победы над «шпорами» «Астон Вилла» имеет все основания надеяться на это.

- Очень хороший результат. Добиться места в зоне еврокубков все равно будет непросто, но у нас огромная мотивация. У нас равное количество очков с «Тоттенхэмом», - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилле» предстоит сразиться с «Ливерпулем».