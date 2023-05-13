Ленгле — о матче с «Астон Виллой»: «Мы потеряли три важных очка в борьбе за еврокубки»

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле высказался после поражения в матче 36-го тура чемпионата Англии от «Астон Виллы» (1:2).

«Разочарован результатом, мы потеряли три важных очка в борьбе за еврокубки. Мы не выглядели плохо, команда боролась до самого конца. У нас были моменты, но мы играли с хорошей командой, которая сейчас на ходу», — цитирует Ленгле ВВС.

В текущем сезоне 27-летний француз принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один гол и сделал один ассист.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 57 очков за 36 игр.