Защитник «Астон Виллы» Мингз поделился ожиданиями от игры с «Тоттенхэмом»

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз высказался о предстоящем матче 36-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

30-летний англичанин заявил, что игроки «Астон Виллы» наслаждаются борьбой в верхней части турнирной таблицы АПЛ, отметив при этом, что обыграть «Тоттенхэм» будет непросто.

«Нам будет трудно сдержать их нападающих. Надеюсь, они думают то же самое о нашей команде и о том, что на «Вилла Парк» сложно играть любой команде. В последнее время у нас впечатляющие результаты дома», — цитирует Мингза официальный сайт бирмингемского клуба.

Матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.

После 35 туров текущего розыгрыша АПЛ «Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от шестого «Тоттенхэма» на три очка.