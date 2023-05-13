Райан Мэйсон: «Я готов стать постоянным тренером «Тоттенхэма»

Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон заверил, что готов взяться за работу во главе «шпор» на постоянной основе. Напомним, англичанин уже во второй раз в карьере исполняет обязанности наставника бывшей команды. Впервые это случилось в 2021 году, когда Райан временно заменил Жозе Моуринью.

«Я всегда говорил, что готов. В данный момент могу сказать то же самое. Чувствую, что могу помочь клубу. Я верю в «Тоттенхэм». Я верю, что руководство хочет для команды всего наилучшего», – сказал Мэйсон на пресс-конференции.

В трёх матчах во главе «Тоттенхэма» Мэйсон в этом сезоне добыл 4 очка в Английской премьер-лиге.