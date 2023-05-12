Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не возглавит лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «шпоры» не вели никаких переговоров с 35-летним немцем и не планируют делать это в ближайшем будущем. В руководстве «Тоттенхэма» считают, что Нагельсманн не тот специалист, который сейчас нужен команде.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб считает Нагельсманна приоритетным кандидатом на пост наставника команды и не видит конкурентов в борьбе за тренера.

Источник отметил, что боссы «Тоттенхэма» могут оставить нынешнего и.о. главного тренера Райана Мэйсона на постоянной основе.