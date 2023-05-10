Кейн: «В «Тоттенхэме» были правильные стандарты, когда команду тренировал Почеттино»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн призывает команду вернуться к стандартом, которые были во времена Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист в данный момент близок к получению работы в другой лондонской команде – «Челси».

«В последние годы «Тоттенхэм» выступает нестабильно и не придерживается правильных стандартов. Мы должны вернуться к прежним ценностям, которые были в команде во времена Маурисио Почеттино», – цитирует Кейна Football Daily.

«Тоттенхэму» предстоит назначить нового тренера на постоянной основе. Среди кандидатов руководство рассматривает Юлиана Нагельсманна и Хаби Алонсо. Контракт Кейна с клубом истекает летом 2024 года.