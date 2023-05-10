Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «В «Тоттенхэме» были правильные стандарты, когда команду тренировал Почеттино»

10 Мая 2023 • 16:11 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
13.05 17:00

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн призывает команду вернуться к стандартом, которые были во времена Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист в данный момент близок к получению работы в другой лондонской команде – «Челси».

«В последние годы «Тоттенхэм» выступает нестабильно и не придерживается правильных стандартов. Мы должны вернуться к прежним ценностям, которые были в команде во времена Маурисио Почеттино», – цитирует Кейна Football Daily.

«Тоттенхэму» предстоит назначить нового тренера на постоянной основе. Среди кандидатов руководство рассматривает Юлиана Нагельсманна и Хаби Алонсо. Контракт Кейна с клубом истекает летом 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Маурисио Почеттино Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
16:58 · Англия. Премьер-лига
Далот позитивно оценил потенциальный трансфер Кошты в «Манчестер Юнайтед»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на игрока «Реала»
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» будет готов продать Кайседо летом
16:11 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «В «Тоттенхэме» были правильные стандарты, когда команду тренировал Почеттино»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Кан не стал отвечать на вопросы о Кейне и Коло-Муани
14:56 · Англия. Премьер-лига
Целью «Манчестер Сити» стал полузащитник «Челси»
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» долго не выпускал Обамеянга в том числе из-за финансовых соображений
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нашёл замену Мойесу в другом лондонском клубе
14:31 · Англия. Премьер-лига
Варан назвал игрока, у которого учился больше всего
14:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы прибавим в ответном матче с «Реалом», задумка изначально была такой» 9
13:30 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может сменить «Ливерпуль» на испанский топ-клуб
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» хотят купить Лавиу уже этим летом
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет арендовать Тчуамени у «Реала» 1
12:49 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «В АПЛ есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Осимхена»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Броя восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Все новости
Рекомендуем