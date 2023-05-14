«Тоттенхэм» пропускает по три гола в среднем в последних семи гостевых матчах в АПЛ

Неудачно выступает в нынешнем сезоне лондонский «Тоттенхэм», особенно во втором круге чемпионата Англии. В тридцать шестом туре чемпионата команда вновь проиграла на выезде - но прогрессом можно считать то, что она пропустила не три, а «всего лишь» два мяча от «Астон Виллы».

Дело в том, что в последних семи гостевых матчах в рамках чемпионата Англии «Тоттенхэм» пропустил в общей сложности двадцать один гол - ровно по три за матч в среднем. 1:4 с «Лестером», 0:1 с «Вулверхэмптоном», 3:3 с «Ноттингем Форест», 1:1 с «Эвертоном», 1:6 с «Ньюкаслом», 3:4 с «Ливерпулем», и, наконец, 1:2 с «Астон Виллой». Такая вот серия.