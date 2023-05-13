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«Астон Вилла» разобралась с «Тоттенхэмом»

13 Мая 2023 • 19:01 Комментировать (1)
Астон Вилла
2:1
Тоттенхэм
окончен

В одном из центральных матчей 36-го тура бились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». «Шпоры» за 90 минут нанесли всего два удара по воротам и закономерно уступили. Уже на восьмой минуте Джакоб Рамси замкнул подачу Леона Бэйли и забил победный гол. Кореец Сон мог вскоре сравнять, но направил мяч в ближнюю штангу. В похожей ситуации Эмилиано Буэндия также попал в каркас. В концовке Дуглас Соарес со штрафного вколотил мяч в сетку - 2:0. В компенсированное время Гарри Кейн забил с пенальти - 2:1.

После этого поединка соперники делят шестое место.

Протокол игры  
Астон Вилла2:1Тоттенхэм
(1:0) Рамси Джакоб8'  
(2:0) Соарес Дуглас72'  
  90'Кейн Гарри (2:1)
Мартинес ЭмилианоЯнг Эшли  89'Конса ЭзриМингс ТайронМорено АлексБэйли Леон 68' (Дуран Джон ( 68') Макгинн Джон  23'Соарес ДугласРамси ДжакобБуэндия Эмилиано 68' (Камара Бубакар I ( 68') Уоткинс Олли  90' 90' (Кэш Мэтти ( 90')
Запасные: Карлос Диего СантосОльсен РобинДинь ЛюкаЧамберс КалумДендонкер ЛеандерТраоре Бертран
Форстер ФрейзерЭмерсон ЖуниорРомеро Кристиан  80'Ленгле КлеманПорро Педро 81' (Данджума Арно ( 81') Дэвис Бен 90' (Перишич Иван ( 90') Скипп Оливер  54' 62' (Кулушевски Деян ( 62') Хёйбьерг Пьер-ЭмильРишарлисон 62' (Биссума Ив ( 62') Хын-Мин СонКейн Гарри  73'
Запасные: Сарр Пап МатарСанчес ДавинсонКрэйг МэттьюЛукас МоураОстин Брендон
13 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Promt Roman
13 Мая 2023 в 19:24
Попутно прокатили петухов мимо ЛЧ. Молодцы, вилланы.
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