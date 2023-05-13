«Астон Вилла» разобралась с «Тоттенхэмом»

В одном из центральных матчей 36-го тура бились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». «Шпоры» за 90 минут нанесли всего два удара по воротам и закономерно уступили. Уже на восьмой минуте Джакоб Рамси замкнул подачу Леона Бэйли и забил победный гол. Кореец Сон мог вскоре сравнять, но направил мяч в ближнюю штангу. В похожей ситуации Эмилиано Буэндия также попал в каркас. В концовке Дуглас Соарес со штрафного вколотил мяч в сетку - 2:0. В компенсированное время Гарри Кейн забил с пенальти - 2:1.

После этого поединка соперники делят шестое место.