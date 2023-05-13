«Астон Вилла» разобралась с «Тоттенхэмом»

В одном из центральных матчей 36-го тура бились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». «Шпоры» за 90 минут нанесли всего два удара по воротам и закономерно уступили. Уже на восьмой минуте Джакоб Рамси замкнул подачу Леона Бэйли и забил победный гол. Кореец Сон мог вскоре сравнять, но направил мяч в ближнюю штангу. В похожей ситуации Эмилиано Буэндия также попал в каркас. В концовке Дуглас Соарес со штрафного вколотил мяч в сетку - 2:0. В компенсированное время Гарри Кейн забил с пенальти - 2:1.
После этого поединка соперники делят шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Рамси Джакоб8'
|(2:0) Соарес Дуглас72'
|90'Кейн Гарри (2:1)
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли• 89'Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс•Бэйли Леон68' (Дуран Джон (68') •Макгинн Джон• 23'Соарес Дуглас•Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано68' (Камара Бубакар I (68') •Уоткинс Олли 90'90' (Кэш Мэтти (90')
Форстер Фрейзер•Эмерсон Жуниор•Ромеро Кристиан• 80'Ленгле Клеман•Порро Педро81' (Данджума Арно (81') •Дэвис Бен90' (Перишич Иван (90') •Скипп Оливер 54'62' (Кулушевски Деян (62') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Ришарлисон62' (Биссума Ив (62') •Хын-Мин Сон•Кейн Гарри 73'
13 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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