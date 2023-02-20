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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бен Дэвис: «Неделя была сложной, но мы переломили ситуацию»

20 Февраля 2023 • 00:49 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Вест Хэм
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Это стало хорошим ответом на поражение в предыдущем туре от «Лестера», когда «шпоры» пропустили четыре мяча. Также было поражение в Лиге чемпионов от «Милана», хотя там борьба еще впереди. Защитник клуба Бен Дэвис прокомментировал ситуацию:

- После поражения от «Лестера» неделя оказалась очень непростой, но мы смогли переломить ее. Хынмин? Это то, чего мы ждем от него. Очень рады за него, - цитирует слова Дэвиса Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Бен Дэвис
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