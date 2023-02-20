Хынмин установил рекорд «Тоттенхэма»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Второй мяч записал на свой счет Сон Хынмин, который вышел на поле на замену на 68-й минуте, и уже через четыре минуты смог отличиться.

Любопытно, но Хынмин уже установил рекорд «Тоттенхэма» - он забил четыре гола после выходов на замену в текущем сезоне, ранее ни одному из игроков лондонского клуба подобного не удавалось.

Согласитесь, неплохо для игрока, который выходил на замену в этом сезоне лишь дважды. В предыдущий раз, выйдя на замену в игре с «Лестером», Хынмин за полчаса забил три мяча - это было 17 сентября прошлого года.