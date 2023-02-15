Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии

15 Февраля 2023 • 23:06 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
19.02 19:30

Итальянский специалист Антонио Конте, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», не исключает, что в будущем может вернуться на тренерский мостик сборной Италии.

«Люди знают, как много Италия значит для меня. Это в моём сердце. Я никогда не исключаю возможности того, что однажды вернусь», - цитирует Конте инсайдер Аласдэр Голд.

Напомним, Антонио Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. После тренер успешно трудился в «Челси» и в «Интере», с 2021 года итальянец руководит английским «Тоттенхэмом».

На данный момент сборную Италии возглавляет Роберто Манчини, при нём итальянцы стали чемпионами Европы, но не пробились на чемпионат мира в Катар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Италии Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
2.65 3.70 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет сохранить Фелиша
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» обменялись голами
23:10 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Моя роль — помогать новичкам в адаптации»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
21:05 · Англия. Премьер-лига
Боссы «ПСЖ» и «Челси» обсудили возможный трансфер Неймара
20:53 · Англия. Премьер-лига
Марш не смог договориться с «Саутгемптоном»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Артета поставил «Арсеналу» задачу на трансферном рынке
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может продать Эмилиано Мартинеса задорого
19:06 · Англия. Премьер-лига
Хаверц назвал цель «Челси»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» внимательно следит за Мэддисоном слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» и Марш не смогли договориться
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен защитник «Милана»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Бускетс должен восстановиться к ответному матчу с «МЮ», но Дембеле пропустит оба матча
Все новости
Рекомендуем