Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии

Итальянский специалист Антонио Конте, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», не исключает, что в будущем может вернуться на тренерский мостик сборной Италии.

«Люди знают, как много Италия значит для меня. Это в моём сердце. Я никогда не исключаю возможности того, что однажды вернусь», - цитирует Конте инсайдер Аласдэр Голд.

Напомним, Антонио Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. После тренер успешно трудился в «Челси» и в «Интере», с 2021 года итальянец руководит английским «Тоттенхэмом».

На данный момент сборную Италии возглавляет Роберто Манчини, при нём итальянцы стали чемпионами Европы, но не пробились на чемпионат мира в Катар.