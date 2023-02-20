Вероятность того, что Почеттино вернётся в «Тоттенхэм», растёт

Мы уже сообщали о том, что бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, ныне остающийся без работы, может вернуться к рулю клуба. Это связано с проблемами Антонио Конте - итальянский специалист сейчас не может руководить командой из-за своего ухудшившегося здоровья.

Есть вероятность, что в конце сезона Конте покинет клуб, причем вне зависимости от того, что будет с его самочувствием - копится чаша взаимных претензий с руководством клуба, как со стороны боссов, так и со стороны Конте, обладающим не самым простым характером.

Как уточняет итальянский журналист Николо Скира, в этом свете растет вероятность того, что Почеттино вернется к рулю «Тоттенхэма».