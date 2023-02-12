Назван клуб, в ворота которого Кейн забил больше всего голов в карьере

Портал Transfermarkt подготовил очередной любопытный рейтинг. На этот раз в нём расположились клубы, которым больше всего голов забил лучший бомбардир «Тоттенхэма» за всю историю – Гарри Кейн.

Возглавил рейтинг «Лестер» - «лисам» Кейн забил аж 20 голов, но за 19 матчей. На втором месте «Эвертон» - «ирискам» лидер «шпор» забил за 16 матчей 15 раз.

А вот на третьем месте идёт самый принципиальный соперник «Тоттенхэма» - «Арсенал», «канонирам» Кейн забил 14 голов за 19 встреч.

Четвёртое место делят «Саутгемптон» и «Вест Хэм» - обоим клубам Кейн забил 11 раз за 19 и 21 матч соответственно.

Напомним, вчера «Тоттенхэм» на выезде встречался с «Лестером», но неожиданно проиграл с разгромным счётом – 1:4. Что интересно, в этот раз Кейн ушёл с поля без гола.