«Тоттенхэм» повторил свой клубный рекорд

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Это был уже двадцать второй домашний матч «Тоттенхэма» кряду, в котором команда не играет вничью - она либо побеждает, либо проигрывает (первое, естественно, случается все-таки чаще).

Серия из двадцати двух домашних игр без ничьей является повторением рекорда клуба, который ранее устанавливался дважды - сперва в далеком 1928 году, затем в несколько более близком, но все равно далеком 1987 году. В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Челси» - и снова дома.