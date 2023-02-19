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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» повторил свой клубный рекорд

19 Февраля 2023 • 22:54 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Вест Хэм
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Это был уже двадцать второй домашний матч «Тоттенхэма» кряду, в котором команда не играет вничью - она либо побеждает, либо проигрывает (первое, естественно, случается все-таки чаще).

Серия из двадцати двух домашних игр без ничьей является повторением рекорда клуба, который ранее устанавливался дважды - сперва в далеком 1928 году, затем в несколько более близком, но все равно далеком 1987 году. В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Челси» - и снова дома.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм
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