Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стеллини: «Стабильные выступления нам помогут»

20 Февраля 2023 • 03:17 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Вест Хэм
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. События игры прокомментировал Кристиан Стеллини - временно исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» в силу проблем со здоровьем у главного тренера Антонио Конте.

- Первый тайм был очень сложный, пришлось много бороться, но во втором тайме мы прибавили и начали создавать моменты. Я рад, что мы попали в четверку лучших, стабильные выступления должны помочь нам задержаться там, - цитирует слова итальянского специалиста Sky Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Стеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
04:30 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Сити»
03:51 · Англия. Премьер-лига
Хынмин обошёл Тедди Шерингема по количеству голов за «Тоттенхэм» в АПЛ - вскоре доберётся до сотни
03:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание
03:17 · Англия. Премьер-лига
Стеллини: «Стабильные выступления нам помогут»
02:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Вегхорста с Роналду
02:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден не должен расстраиваться из-за непопадания в стартовый состав»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» потерпел 1500-е поражение в чемпионате Англии
00:49 · Англия. Премьер-лига
Бен Дэвис: «Неделя была сложной, но мы переломили ситуацию»
00:45 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл преемника де Хеа в другом клубе АПЛ слухи
00:39 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Манчестер Юнайтед» тоже участвует в борьбе за чемпионский титул»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Понимали, что с «Тоттенхэмом» будет сложно, но виноваты сами»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Хынмин установил рекорд «Тоттенхэма»
00:17 · Англия. Премьер-лига
Хынмин: «Даже сидя на скамейке, я думаю, как помочь команде»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Наша главная проблема - мы не создаём»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может продолжить карьеру в Турции слухи
Все новости
Рекомендуем