Стеллини: «Стабильные выступления нам помогут»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. События игры прокомментировал Кристиан Стеллини - временно исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» в силу проблем со здоровьем у главного тренера Антонио Конте.

- Первый тайм был очень сложный, пришлось много бороться, но во втором тайме мы прибавили и начали создавать моменты. Я рад, что мы попали в четверку лучших, стабильные выступления должны помочь нам задержаться там, - цитирует слова итальянского специалиста Sky Sports.