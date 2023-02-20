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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хынмин обошёл Тедди Шерингема по количеству голов за «Тоттенхэм» в АПЛ - вскоре доберётся до сотни

20 Февраля 2023 • 03:51 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Вест Хэм
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Второй мяч записал на свой счет корейский нападающий Сон Хынмин, на счету которого теперь 98 голов в высшей лиге английского чемпионата - в составе «Тоттенхэма», разумеется.

По этому показателю Хынмин обошёл бывшего нападающего клуба Тедди Шерингема, который забил 97 голов в футболке «Тоттенхэма» в рамках английской Премьер-лиги.

Вскоре корейский форвард, выступающий за «Тоттенхэм» с 2015 года, забьет свой сотый гол. Впереди него теперь лишь Гарри Кейн со своими 200-ми голами в АПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тедди Шерингем Сон Хынмин
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