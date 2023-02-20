Хынмин: «Даже сидя на скамейке, я думаю, как помочь команде»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Второй мяч записал на свой счет Сон Хынмин, который вышел на поле на замену на 68-й минуте, и уже через четыре минуты смог отличиться. Он прокомментировал итоги игры.

- Никто не хочет сидеть на скамейке запасных, это очевидно, но, даже сидя на скамейке, я всегда думаю, как смогу помочь команде, и, выйдя на поле, я именно это и сделал. Игра была непростой, но нам удалось сыграть насухо, не пропустить. После гола во втором тайме у нас появилось пространство, все стало намного проще. Мы заслужили победу, - цитирует слова Хынмина BBC Sport.