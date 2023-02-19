Хынмин – о победе над «Вест Хэмом»: «Я очень, очень счастлив»

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин прокомментировал исход матча очередного тура Английской премьер-лиги, в котором его команде удалось одержать убедительную победу над «Вест Хэмом» (2:0), а самому ему – забить второй гол в игре.

Спортсмен заявил, что каждый футболист, если спросить, ответит, что не желает во время матча находится на скамейке запасных. Однако конечное решение, естественно, всегда остаётся за тренером, и игрок обязан принимать его, сказал южнокореец.

«Сегодня был сложный матч, мы не пропустили и забили голы, так что я очень, очень счастлив», - приводит слова Хынмина BBC.

Сон Хынмин появился на поле на 68-й минуте, заменив Ришарлисона, и забил гол спустя всего четыре минуты с этого момента.