Райс: «Понимали, что с «Тоттенхэмом» будет сложно, но виноваты сами»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Защитник «молотобойцев» Деклан Райс в определенной степени солидаризировался с наставником команды Дэвидом Мойесом, который считает, что команда перестала создавать и проявлять находчивость на поле.

- Понятно, что с такими командами, как «Тоттенхэм», в любом случае непросто. Но мы тоже должны что-то показывать на поле, создавать шансы, забивать голы. В первом тайме мы пытались, а во втором все сошло на нет, - считает игрок английской сборной, слова которого цитирует Sky Sport.