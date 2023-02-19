«Тоттенхэм» уверенно выиграл дерби у «Вест Хэма»

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» провели лондонское дерби с такими разными таймами. На первой минуте Джаррод Боуэн с 20 метров пробил рядом с каркасом. А перед уходом на перерыв Ришарлисон ударом слева едва не застал врасплох голкипера, а Клеман Ленгле ударил головой чуть мимо.

После перерыва началась жара. «Шпоры» провели две сумбурные атаки. Вскоре Эмерсон Жуниор получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. Второй гол был забит в таком же стиле, Гарри Кейн создал пространство для Хын-Мин Сона, и тот удвоил счет. У Саида Бенрахма было два момента, но каждый раз мяч летел рядом со стойкой.

2:0, «Тоттенхэм» выбил «Ньюкасл» из топ-4, соперник - третий с конца.