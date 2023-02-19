«Тоттенхэм» уверенно выиграл дерби у «Вест Хэма»

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» провели лондонское дерби с такими разными таймами. На первой минуте Джаррод Боуэн с 20 метров пробил рядом с каркасом. А перед уходом на перерыв Ришарлисон ударом слева едва не застал врасплох голкипера, а Клеман Ленгле ударил головой чуть мимо.
После перерыва началась жара. «Шпоры» провели две сумбурные атаки. Вскоре Эмерсон Жуниор получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. Второй гол был забит в таком же стиле, Гарри Кейн создал пространство для Хын-Мин Сона, и тот удвоил счет. У Саида Бенрахма было два момента, но каждый раз мяч летел рядом со стойкой.
2:0, «Тоттенхэм» выбил «Ньюкасл» из топ-4, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Эмерсон Жуниор56'
|(2:0) Хын-Мин Сон72'
Форстер Фрейзер•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Ленгле Клеман78' (Перишич Иван (78') • 90'Эмерсон Жуниор•Дэвис Бен•Скипп Оливер 9'89' (Лукас Моура (89') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кулушевски Деян89' (Сарр Пап Матар (89') •Ришарлисон68' (Хын-Мин Сон (68') •Кейн Гарри
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Огбонна Анджело82' (Форнальс Пабло (82') •Агер Наиф•Цоуфал Владимир•Эмерсон Палмиери82' (Джонсон Бен (82') •Даунс Флинн72' (Бенрахма Саид (72') •Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Антонио Майкл 61'72' (Ингс Дэнни (72')
19 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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