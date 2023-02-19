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«Тоттенхэм» уверенно выиграл дерби у «Вест Хэма»

19 Февраля 2023 • 21:26 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Вест Хэм
окончен

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» провели лондонское дерби с такими разными таймами. На первой минуте Джаррод Боуэн с 20 метров пробил рядом с каркасом. А перед уходом на перерыв Ришарлисон ударом слева едва не застал врасплох голкипера, а Клеман Ленгле ударил головой чуть мимо.

После перерыва началась жара. «Шпоры» провели две сумбурные атаки. Вскоре Эмерсон Жуниор получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. Второй гол был забит в таком же стиле, Гарри Кейн создал пространство для Хын-Мин Сона, и тот удвоил счет. У Саида Бенрахма было два момента, но каждый раз мяч летел рядом со стойкой.

2:0, «Тоттенхэм» выбил «Ньюкасл» из топ-4, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:0Вест Хэм
(1:0) Эмерсон Жуниор56'  
(2:0) Хын-Мин Сон72'  
Форстер ФрейзерРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле Клеман 78' (Перишич Иван ( 78'  90') Эмерсон ЖуниорДэвис БенСкипп Оливер  9' 89' (Лукас Моура ( 89') Хёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян 89' (Сарр Пап Матар ( 89') Ришарлисон 68' (Хын-Мин Сон ( 68') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетДанджума АрноСанчес ДавинсонПорро ПедроОстин Брендон
Фабьянски ЛукашКерер ТилоОгбонна Анджело 82' (Форнальс Пабло ( 82') Агер НаифЦоуфал ВладимирЭмерсон Палмиери 82' (Джонсон Бен ( 82') Даунс Флинн 72' (Бенрахма Саид ( 72') Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродАнтонио Майкл  61' 72' (Ингс Дэнни ( 72')
Запасные: Лансини МануэльСкамакка ДжанлукаАреола АльфонсКрессуэлл Аарон
19 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм
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