Конте — о своём здоровье: «Я недооценил ситуацию, которая стала очень серьёзной»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на информацию о том, что он снова отошёл от управления клубом по причине здоровья.

«Я чувствую большую ответственность перед всеми, поэтому я поспешил с возвращением. Я недооценил ситуацию, которая стала очень серьезной. Мой организм пострадал и теперь мне снова нужно время, чтобы полностью восстановиться», — написал Конте в социальной сети.

Специалист отметил, что ему было тяжело принять такое решение, но у него не было другого выбора.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 39 очков за 23 матча. В предстоящем туре «шпоры» сыграют с «Вест Хэмом» (19 февраля в 19:30 по мск).