Конте снова отошёл от работы

Судя по всему, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ещё не полностью восстановился после операции. Пресс-служба лондонского клуба сообщила о том, что итальянец снова отошёл от работы после планового послеоперационного осмотра в Италии. Ближайшее время Конте проведёт дома со своей семьёй. Функции главного тренера пока что взял на себя Кристиан Стеллини.

«Здоровье – самое главное. Все в клубе желают Антонио Конте всего наилучшего», - говорится в сообщении «шпор».

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата «шпоры» проведут 19 февраля – против «Вест Хэма».