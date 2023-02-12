Агент Влашича сообщил, что хавбек хочет остаться в «Торино»

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о будущем своего клиента.

«Будет ли «Торино» выкупать Влашича у «Вест Хэма»? Пока не знаю. У них еще есть время, чтобы решить этот вопрос. Могу лишь сказать, что Никола счастлив в «Торино» и хочет остаться в этом клубе», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Напомним, туринский клуб арендовал Влашича у «Вест Хэма». Ранее в СМИ появилась информация, что лондонский клуб хочет досрочно вернуть своего игрока из аренды. Однако сам хавбек не горит желанием возвращаться в команду.

В сезоне-2022/23 на счету 25-летнего хорвата четыре забитых мяча и четыре ассиста в 25 матчах во всех турнирах.