«Вест Хэм» потерпел 1500-е поражение в чемпионате Англии

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры.

Это поражение стало для «Вест Хэма» юбилейным, 1500-м, в истории выступлений в чемпионате Англии, с учетом всех возможных лиг, в которые перипетии футбольной судьбы забрасывали основанный в 1895 году клуб.

Напомним, что в долгой истории «Вест Хэма» были и кое-какие трофеи - команда трижды выигрывала Кубок Англии, в последний раз это случилось в 1980 году. А в 1999 клуб выиграл Кубок Интертото - бывший аналог нынешней Лиги конференций.