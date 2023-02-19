Ассистент Конте – о победе над «Вест Хэмом»: «Первый тайм получился непростым»

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о победе своей команды над «Вест Хэмом» (2:0).

Оба своих мяча «шпоры» забили после перерыва, и ассистент Антонио Конте признал, что в первом тайме ситуация оставляла желать лучшего: «В первом тайме нам было по-настоящему непросто, но игроки сражались. Во второй половине дела пошли гораздо лучше, и нам хватило сил, чтобы создать моменты и забить свои голы. Мы смогли растянуть оборону соперников», – цитирует BBC Стеллини.

После сегодняшнего успеха «Тоттенхэм» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив «Ньюкасл» на одно очко, однако у «сорок» остаётся один матч в запасе.