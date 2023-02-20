Мойес: «Наша главная проблема - мы не создаём»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», забив тому два мяча во второй половине игры. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал итоги матча и обозначил главную проблему «Вест Хэма» - команда не создает.

- Это проблема, которая присутствует весь сезон, мы не создаем. Мы забили мало голов, и сегодня снова не забили. А для побед нужно забивать. Соперник слишком легко забил нам два мяча во втором тайме. Они прошли нашу защиту и никто не пытался их остановить. Мы можем винить лишь сами себя, - цитирует Мойеса BBC Sport.