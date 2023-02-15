Ирано-американский бизнесмен может купить «Тоттенхэм» за 3,75 млрд долларов

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке «Тоттенхэма». Как стало известно Financial Times, в ближайшие недели Наджафи направит предложение владельцу «шпор» Джо Льюису и председателю клуба Даниэлю Леви. Бизнесмен готов купить лондонский клуб за 3,75 миллиарда долларов. Сообщается, что Наджафи и его консорциум вложит 70% от суммы. Остальные 30% возьмут на себя «спонсоры из стран Персидского залива».

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 19 февраля – против «Вест Хэма».