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Ирано-американский бизнесмен может купить «Тоттенхэм» за 3,75 млрд долларов

15 Февраля 2023 • 14:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
19.02 19:30

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке «Тоттенхэма». Как стало известно Financial Times, в ближайшие недели Наджафи направит предложение владельцу «шпор» Джо Льюису и председателю клуба Даниэлю Леви. Бизнесмен готов купить лондонский клуб за 3,75 миллиарда долларов. Сообщается, что Наджафи и его консорциум вложит 70% от суммы. Остальные 30% возьмут на себя «спонсоры из стран Персидского залива».

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 19 февраля – против «Вест Хэма».

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Тоттенхэм
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