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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Молюсь, чтобы все игроки «Ливерпуля» вернулись с чемпионата мира без травм»

12 Ноября 2022 • 23:05 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Саутгемптон
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждёт от предстоящего чемпионата мира.

«Турнир вот-вот начнётся, и я молюсь, чтобы все игроки «Ливерпуля» вернулись без травм. Все они могут сыграть в финале чемпионата мира, если сильно захотят! С остальными ребятами мы будем готовиться к следующему этапу клубного сезона. Нам нужно хорошо поработать», – заявил Клопп в интервью после победы над «Саутгемптоном» (3:1).

«Ливерпуль» занимает шестое место перед перерывом, связанным с чемпионатом мира в Катаре. Свой следующий матч в Премьер-лиге «красные» проведут 26 декабря – в соперниках будет «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чемпионат Мира Юрген Клопп
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