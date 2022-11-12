Клопп: «Молюсь, чтобы все игроки «Ливерпуля» вернулись с чемпионата мира без травм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждёт от предстоящего чемпионата мира.

«Турнир вот-вот начнётся, и я молюсь, чтобы все игроки «Ливерпуля» вернулись без травм. Все они могут сыграть в финале чемпионата мира, если сильно захотят! С остальными ребятами мы будем готовиться к следующему этапу клубного сезона. Нам нужно хорошо поработать», – заявил Клопп в интервью после победы над «Саутгемптоном» (3:1).

«Ливерпуль» занимает шестое место перед перерывом, связанным с чемпионатом мира в Катаре. Свой следующий матч в Премьер-лиге «красные» проведут 26 декабря – в соперниках будет «Астон Вилла».