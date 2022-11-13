Ван Дейк высказался о непопадании Фирмино в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не согласен с решением Тите не включать в заявку Роберто Фирмино.

Бразильский нападающий не сыграет на мундиале, несмотря на впечатляющие выступления в «Ливерпуле» в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что Бобби должны были вызвать, но кто я такой, чтобы всерьёз об этом рассуждать? Решение принимает тренер, и теперь у Фирмино по крайней мере будет возможность отдохнуть. Он принял этот удар. Всё, что он может сделать в данной ситуации, – забыть и двигаться дальше, готовиться к продолжению сезона в «Ливерпуле». Думаю, он с этим справится», – приводит Liverpool Echo слова нидерландского футболиста.