Клопп не исключает, что зимой «Ливерпуль» может усилиться на трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансферных планах клуба на январь.

После не самой убедительной первой половины сезона «Ливерпуль», вероятно, хотел бы укрепить некоторые позиции, и наставник «красных» признался, что совсем не против зимних покупок: «Мы всегда открыты для подобных ходов. Если появятся возможности – мы обязательно предпримем необходимые шаги, мы не закрываем двери ни перед чем. Поглядим, как всё сложится, но дело не в желании или нежелании», – приводит Liverpool Echo слова немецкого специалиста.

После сегодняшней победы над «Саутгемптоном» (3:1) «Ливерпуль» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.