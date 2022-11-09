Руководство «Саутгемптона» оперативно нашло нового наставника команды после отставки Ральфа Хазенхюттля.

По информации The Telegraph, боссы «святых» близки к завершению сделки с нынешним главным тренером «Лутона» Натаном Джонсом. Сообщается, что за разрыв контракта, заключенного в январе, текущая команда специалиста получит компенсацию в размере четырёх миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Джонс ведёт свой коллектив на девятом месте в турнирной таблице, в то время как «Саутгемптон» занимает 18-ю строчку в Английской премьер-лиге.

