Новым главным тренером «Саутгемптона» стал 49-летний валлиец Нейтан Джонс. Об этом «святые» сообщили на своём официальном сайте.

Сообщается, что специалист подписал контракт с английским клубом, рассчитанный на 3,5 года. Ранее Джонс возглавлял команду Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Лутон Таун».

На этом посту Джонс сменил Ральфа Хазенхюттля, который был отправлен в отставку 7 ноября.

На данный момент «Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков после 14 туров. Свой следующий матч команда Джонса проведёт 12 ноября против «Ливерпуля». Начало — в 18:00 по московскому времени.