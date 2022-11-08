Игрок сборной Камеруна: «Салах не впечатляет, я могу делать то же, что и он»

Нападающий саудовского «Аль Насра» и сборной Камеруна Винсент Абубакар поделился мнением об игре египтянина Мохамеда Салаха, который в настоящий момент выступает за «Ливерпуль».

Напомним, ранее 30-летний камерунец заявлял, что Салах не находится на том же уровне, что и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, так как не оказывает достаточного влияния на игру своей команды.

«Я просто высказал своё мнение, свою точку зрения. Мне плевать, если людям она не нравится — Салах меня не впечатляет. Я могу делать то, что делает он. У меня просто нет возможности играть в большом клубе», — приводит слова Абубакара 90FootballFr.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний вингер провёл в составе мерсисайдцев 20 матчей, забив в них 14 голов и отдав пять результативных передач.