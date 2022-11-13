Оуэн: «Нуньес выглядит многообещающе»

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн отметил прогресс в игре Дарвина Нуньеса.

Форвард не смог сходу оправдать ожидания, учитывая приличную сумму, заплаченную за него «Ливерпулем» (80 млн евро без учёта бонусов), но в его игре, по мнению экспертов, наблюдаются значительные улучшения.

«Сейчас Нуньес выглядит многообещающе, в нём видны отличные задатки, хотя, конечно, кое-где ему ещё предстоит прибавить», – цитирует Mirror Оуэна, с которым согласился другой знаменитый экс-игрок – Стив Макманаман: «Он мощен и всегда находится в нужном месте. Он будет прибавлять из года в год. «Ливерпуль» потратил деньги не на готового форварда, а на потенциальную звезду. Думаю, пара лет – и он достигнет этого уровня».