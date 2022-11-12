Милнер сыграл свой 600-й матч в АПЛ

В матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» отправился в Ливерпуль, где благополучно проиграл со счетом 1:3. В середине второго тайма в составе «Ливерпуля» на поле появился Джеймс Милнер, который, таким образом, сыграл свой 600-й матч в английской Премьер-лиге. Он стал всего лишь четвертым игроком, который добрался до столь высокого показателя. Ранее до этого рубежа добрались Гарет Бэрри, который сыграл 653 матча, Райан Гиггз (632) и Фрэнка Лэмпарда, у которого 609 матчей.

Джеймс Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, не так давно он сыграл свой 300-й матч за клуб.