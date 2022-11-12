​Защитник «Ливерпуля» Робертсон повторил рекорд АПЛ по голевым передачам

В субботу вечером «Ливерпуль» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». Защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон ещё в первом тайме отметился двумя голевыми передачами. Сначала шотландец ассистировал Роберто Фирмино, а затем – Дарвину Нуньесу.

Теперь Робертсон имеет в своём активе 53 результативных паса в чемпионате Англии. Как сообщает Opta, шотландец повторил рекорд Лейтона Бэйнса по числу ассистов среди защитников.

Следить за развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.