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​Клопп подтвердил, что переговоры с Фирмино идут

12 Ноября 2022 • 17:49 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Саутгемптон
1 1.25 X 6.20 2 10.50
1-й тайм

Действующий контракт нападающего Роберто Фирмино с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. Мерсисайдский клуб рассчитывает сохранить бразильца в своих рядах. Это подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Идут переговоры. Посмотрим, что там произойдёт», - высказался Клопп, чьи слова приводит в социальных сетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Юрген Клопп оценил непопадание Роберто Фирмино в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» 20 матчей. В них нападающий забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ САУТГЕМПТОН
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