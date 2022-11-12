​Клопп подтвердил, что переговоры с Фирмино идут

Действующий контракт нападающего Роберто Фирмино с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. Мерсисайдский клуб рассчитывает сохранить бразильца в своих рядах. Это подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Идут переговоры. Посмотрим, что там произойдёт», - высказался Клопп, чьи слова приводит в социальных сетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Юрген Клопп оценил непопадание Роберто Фирмино в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» 20 матчей. В них нападающий забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.