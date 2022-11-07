«Саутгемптон» официально объявил об увольнении Ральфа Хазенхюттля с поста главного тренера. Немецкий специалист возглавлял команду с сезона-2018/19.

Вчерашнее поражение 1:4 от «Ньюкасла» в родных стенах стало последней каплей для руководства. Команда сейчас располагается в зоне вылета, поэтому верхушка решилась уволить тренера, который ранее пользовался большим доверием.

Напомним, Хазенхюттль ранее возглавлял «РБ Лейпциг» в Германии. В нынешнем сезоне «Саутгемптон» выиграл лишь 3 из 14 матчей в чемпионате Англии.

Ранее Хазенхюттля рассматривали в качестве потенциального тренера «Манчестер Юнайтед».