Клопп – о победе над «Саутгемптоном»: «Нам удалось всё, чего опасался соперник»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход встречи Английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (3:1).

В составе хозяев «Энфилда» дважды отличился Дарвин Нуньес, ещё один гол на свой счёт записал Роберто Фирмино. Все взятия ворот состоялись в первой половине матча.

«Первый тайм получился по-настоящему качественным, – цитирует Клоппа Liverpool Echo. – Нам удалось всё, чего так хотел избежать «Саутгемптон». Мы активно использовали скорость Мо [Мохамеда Салаха] и Дарвина, который здорово смотрелся в атаке до перерыва. К сожалению, во втором тайме нам немного не хватило остроты впереди», – заявил наставник «Ливерпуля».