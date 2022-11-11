Джонс: Матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» — это отличное начало

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс высказался в преддверии своего дебютного матча. В 16-м туре Английской премьер-лиги подопечные Джонса сыграют в гостях с «Ливерпулем». Игра состоится завтра, 12 ноября, начало — в 18:00 по мск.

«Я не могу внести серьезные изменения за один день. Вчера была только восстановительная тренировка и подготовка к матчу будет сегодня, поэтому наша игра сильно не поменяется», — цитирует Джонса Sky Sports.

Тренер отметил, что «Энфилд» является одним из сложных мест в Европе, но это отличное место для старта.

После 14 матчей «Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.