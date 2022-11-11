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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонс: Матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» — это отличное начало

11 Ноября 2022 • 14:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
1 1.25 X 6.30 2 11.00
12.11 18:00

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс высказался в преддверии своего дебютного матча. В 16-м туре Английской премьер-лиги подопечные Джонса сыграют в гостях с «Ливерпулем». Игра состоится завтра, 12 ноября, начало — в 18:00 по мск.

«Я не могу внести серьезные изменения за один день. Вчера была только восстановительная тренировка и подготовка к матчу будет сегодня, поэтому наша игра сильно не поменяется», — цитирует Джонса Sky Sports.

Тренер отметил, что «Энфилд» является одним из сложных мест в Европе, но это отличное место для старта.

После 14 матчей «Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Натан Джонс
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ЛИВЕРПУЛЬ САУТГЕМПТОН
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