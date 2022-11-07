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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» готов уволить Хазенхюттля

07 Ноября 2022 • 10:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
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12.11 18:00

«Саутгемптон» рассматривает вариант с увольнением своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля. По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, руководство «святых» уже готово пойти на этот шаг.

Напомним, вчера «Саутгемптон» у себя дома разгромно уступил «Ньюкаслу» со счётом 1:4. Это поражение стало для команды 6 в последних 9 матчах Английской премьер-лиги. Сейчас «святые» находятся в зоне вылета на 18 месте.

Хазенхюттль тренирует «Саутгемптон» ещё с сезона-2018/19. Год назад немец рассматривался руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост главного тренера, но в итоге вакантную должность в этом сезоне занял Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Ральф Хазенхюттль
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