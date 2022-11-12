«Саутгемптон» забил первый гол на «Энфилде» с 2015 года, тогда это сделал... Мане

В матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» отправился в Ливерпуль, где пропустил уже на шестой минуте матча от Роберто Фирмино. Однако через всего лишь три минуты Че Адамс восстановил равновесие на табло, и, как оказалось, это был первый гол «святых» на «Энфилде» с 2015 года.

Тогда, 25 октября 2015 года, «Саутгемптону» удалось сравнять счет на 86-й минуте игры, а сделал это... Садио Мане, который тогда еще выступал за «Сотон», но через восемь месяцев отправился в «Ливерпуль».

Следить за событиями матча между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.