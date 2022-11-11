​Клопп заступился за защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в последнее время регулярно сталкивается с критикой. Некоторые эксперты и фанаты упрекают игрока в том, что он увлекается атакой и плохо действует непосредственно в обороне.

«Я слышал, что Гари Невилл сказал что-то о Тренте. Но ему сейчас 24 года, и он выиграл довольно много финалов, много важных игр, в которых ему приходилось обороняться против игроков мирового класса. Он всегда был на уровне, он хорошо оборонялся. Не знаю, почему его критикуют», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В последнем матче перед чемпионатом мира «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Игра пройдёт в субботу, 12 ноября.