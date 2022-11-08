«Ливерпуль» выставлен на продажу: Почему, кто купит, за сколько

В понедельник появилась информация, что Fenway Sports Group (FSG) сообщила о готовности продать «Ливерпуль». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой истории.

Что случилось?

В понедельник The Athletic сообщала, что Fenway Sports Group (FSG) готова рассмотреть продажу «Ливерпуля» и уже подготовила подробную презентацию. Причём это не просто инсайд, так как компания опубликовала официальное заявление, подтверждающее это намерение. Указано, что это случится в интересах «Ливерпуля» и при соблюдении правильных условий, но смысл не меняется. Один из самых успешных клубов современности сменит владельцев.

Когда FSG стали владельцами «Ливерпуля»?

В октябре 201 года FSG приобрела «Ливерпуль» у Джорджа Джиллетта и Тома Хикса. С тех пор клуб серьёзно потратился. Стоимость той сделки оценивается в 348 млн евро.

Была построена новая главная трибуна на «Энфилде» стоимостью 110 млн фунтов стерлингов, а трибуна «Энфилд Роуд» перестраивается. Этот проект стоимостью 80 млн фунтов стерлингов будет завершен следующим летом и увеличит вместимость арены примерно до 61 000 человек. FSG также курирует переезд клуба из Мелвуда в новый тренировочный центр в Киркби стоимостью 50 млн фунтов стерлингов.

Главное же – это спортивные успехи. Победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов болельщики точно не забудут. При этом на состав в последние годы «Ливерпуль» также тратил изрядные деньги.

Почему «Ливерпуль» решили продать?

Ничего личного, просто бизнес. Пожалуй, лучшего времени для продажи клуба с точки зрения бизнеса и быть не может. В настоящее время британский фунт довольно слабый, а недавняя политика Лиз Трасс лишь сделала хуже. Не зря она так быстро покинула пост премьер-министра Великобритании. Многие аналитики отмечают и неопределенность финансового климата в Соединённом Королевстве.

По данным прессы, такое решение также продиктовано финансовым вопросом. Владельцы «Ливерпуля» выступали за создание Суперлиги, которая сулила довольно большие расходы. Однако идея сорвалась. При этом в клубе точно недовольны текущей схемой работы финансового фейр-плей. Юрген Клопп публично жаловался, что в мире есть клубы, которые не имеют финансовых ограничений. Судя по всему, нынешние собственники не слишком хотят участвовать в аукционе с шейхами из арабских стран.

За сколько продадут «Ливерпуль»?

Никто точного ответа не даст, но можно исходить из нескольких вводных. По данным английской прессы, в апреле FSG отказалась продать «Ливерпуль» потенциальному покупателю с Ближнего Востока за 3,5 млрд евро.

Кроме того, можно ещё взглянуть на свежую сделку в английском футболе. «Челси» был продан американскому консорциуму инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боэли за 4,25 млрд фунтов.

При этом FSG недавно уже продала 11% акций клуба RedBird Capital, так что можно прикинуть, во сколько нынешние собственники оценивают «Ливерпуль». Forbes, в свою очередь, оценивает стоимость клуба в 3,6 млрд фунтов.

Против «Ливерпуля» играют слухи, что также собственников может сменить «Манчестер Юнайтед». Это как минимум создает некий выбор, что может уменьшить стоимость каждого из клубов. «Красных дьяволов», по некоторым оценкам, могут продать не менее, чем за 5 млрд фунтов.

Кто может купить?

Логично предположить, что первым кандидатом будет как раз RedBird Capital. Тем более что ранее владелец этого фонда Джерри Кардинале публично говорил, что не отметает такую возможность. Однако всё же это вряд ли случится, так как этой инвестиционной компании принадлежит «Милан». Правила УЕФА запрещают участие двух команд одного владельца в одном соревновании. Чтобы купить «Ливерпуль», надо будет продавать «россонери» или придумывать новую схему. RedBird Capital уже обжёгся на этом, когда был мажоритарным владельцем «Милана» и, как считается, через подконтрольный фонд Merlyn Partners управлял «Лиллем». УЕФА в это вмешался, из-за этого, по данным прессы, летом и сорвались переходы Ботмана и Саншеша из французского в итальянский клуб.

Остальные потенциальные покупатели только должны появиться в ближайшее время. Хотя подобные сделки любят тишину, так что, скорее всего, о конкретных именах или названиях прессе станет известно, когда всё будет в завершающей стадии.

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Как это отразиться на «Ливерпуле»?

На самом деле, вряд ли клуб в ближайшее время это почувствует. Будет некий ажиотаж, но, кажется, собственники выбрали почти идеальное время для своего объявления. «Ливерпулю» осталось сыграть пару матчей, а потом будет перерыв на чемпионат мира, так что тема продажи клуба уйдёт на задний план.

Конечно, есть история с контрактом Юргена Клоппа. Ходят разговоры о его увольнении, но длительный контракт тренера гарантирует довольно существенную неустойку. С другой стороны, FSG нужна Лига чемпионов, которая позволяет зарабатывать. Не стоит ждать, что финансирование «Ливерпуля» как-то прекратится, в этом нет смысла.

Роман Андреев