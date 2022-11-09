Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко по-прежнему интересен «Ливерпулю».

Английский клуб считается одним из фаворитов в гонке за 17-летним вундеркиндом, чей контракт с «Боруссией» истекает уже следующим летом. Согласно сведениям Bild, «Ливерпуль» готов потратить на покупку Мукоко порядка 28 млн евро с учётом бонусных надбавок. В подписании юного дарования также заинтересованы «Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

В активе Юссуфа Мукоко шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 21 матче за дортмундскую «Боруссию» в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают немецкого футболиста в 30 млн евро.