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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» готов заплатить за Мукоко слухи

09 Ноября 2022 • 20:51 Комментировать (2)
Боруссия М
...
Боруссия Д
1 3.10 X 3.95 2 2.10
11.11 22:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко по-прежнему интересен «Ливерпулю».

Английский клуб считается одним из фаворитов в гонке за 17-летним вундеркиндом, чей контракт с «Боруссией» истекает уже следующим летом. Согласно сведениям Bild, «Ливерпуль» готов потратить на покупку Мукоко порядка 28 млн евро с учётом бонусных надбавок. В подписании юного дарования также заинтересованы «Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

В активе Юссуфа Мукоко шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 21 матче за дортмундскую «Боруссию» в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают немецкого футболиста в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
09 Ноября 2022 в 20:59
ай зачем барбаруссе торопица.. через пару лец перец его за стоху возьмец.. )))
ингерман
09 Ноября 2022 в 21:10
а патом будец бегать за всеми и уговаривать штоб купили за десятку.. А-ха-ха-ха! )))
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